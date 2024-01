Na pegada de uma vida mais saudável e sustentável, as ciclovias estão ganhando cada vez mais espaço na paisagem urbana. Muitos talvez não saibam que, na Capital, a popularização da bicicleta – então chamada de “velocípede de duas rodas” – aconteceu no final do século 19. Nessa época, jovens porto-alegrenses começaram a organizar excursões coletivas, como anota Natália de Noronha Santucci em Memórias Apagadas: os Velódromos Esquecidos de Porto Alegre. Nos passeios dominicais, os ciclistas pedalavam dos campos da Várzea (atual Parque da Redenção) até localidades afastadas como a Cascata, no subúrbio da Glória.