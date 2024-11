A Orquídea Alimentos começou com um pequeno moinho na serra gaúcha. Em agosto de 1953, os irmãos Tondo fundaram a empresa em Pinto Bandeira, então distrito de Bento Gonçalves. Depois de sete décadas, a Tondo S.A. emprega 1,3 mil pessoas e fornece os produtos no sul e sudeste do Brasil.