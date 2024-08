Com o popular nome feminino, a bolacha Maria é um sucesso entre muitas gerações. Mesmo muito antiga, continua atual. Os pacotes, de diferentes fabricantes, estão em todos os mercados, dos pequenos aos grandes. Além de ingrediente na torta, ela pode ser comida pura. Uns preferem acompanhar o lanche com um café, leite ou chá. Talvez vocês coloquem cobertura ou colem uma na outra com o saboroso recheio.