Carmen da Silva: história de gaúcha precursora do feminismo no Brasil

A morte da escritora gaúcha Carmen da Silva completou 40 anos, mas seus textos permanecem atuais. Além dos livros publicados, por mais de 20 anos escreveu para a revista Claudia. O Almanaque Gaúcho resgata a história da feminista, compartilhada pela professora da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Nubia Hanciau, responsável pelo projeto "Carmen da Silva, uma rio-grandina precursora do feminismo brasileiro" .

Nascida em Rio Grande em 1919, Carmenzinha, apelido carinhoso entre os mais próximos, se formou professora primária no Colégio Santa Joana D'Arc. Frequentadora assídua da Biblioteca Rio-Grandense, foi o lado investigador e curioso do pai, Dr. Pio, que estimulou seu saber e a leitura.

O Rio de Janeiro foi o destino da gaúcha em 1962. Um ano depois, Carmen foi aprovada pela Editora Abril para vaga na revista Claudia . Ela assumiu o espaço "A arte de ser mulher". Manteve também a seção "Carmen da Silva responde", recebendo avalanche de 400 a 500 cartas mensais , escritas em todos os tons: desesperadas, com insultos, apelos, pedidos de clemência, etc. Nas respostas procurava levar suas leitoras a rever suas posições e a buscar os próprios caminhos.

— Pouco se sabe sobre ela, seus artigos na revista Claudia, sua farta correspondência com as leitoras entre 1963 e 1985, seus livros. Os seus textos mobilizaram a consciência das mulheres de sua época no combate ao machismo estrutural muitas vezes imperceptível. Ela era muito ousada — recorda a professora Nubia.

Entre os temas dos seus textos estão o machismo, o casamento, a infidelidade, o sexo e o aborto. A gaúcha morreu no estado do Rio de Janeiro, em 29 de abril de 1985. O jornal O Globo assim noticiou em seu obituário: "Carmen da Silva, jornalista, escritora e feminista, faleceu no Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, onde fora internada sexta-feira com aneurisma na aorta abdominal, aos 65 anos".