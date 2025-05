Quanto tempo duravam as viagens de barco de Porto Alegre ao Vale do Taquari

A Companhia de Navegação Arnt fazia a rota de Porto Alegre ao Vale do Taquari . Antes da ferrovia e das rodovias, os barcos ofereciam a viagem mais rápida para os passageiros e o transporte de cargas. Em 1875, o filho de imigrantes alemães Jacob Arnt começou a atuar como comandante do Vapor Taquari . Quatro anos depois, fundou a empresa Jacob Arnt e Cia.

Em dezembro de 1928, com o fundador já doente, os acionistas passaram a gerência para o filho Leopoldo Arnt . Jacob ficou com o cargo de gerente honorário e morreu em 1942, aos 89 anos.

Annuario da Provincia do Rio Grande do Sul / Reprodução

A empresa teve vários tipos de embarcações, porque os rios ficavam com nível muito baixo nos períodos de estiagem. Os vapores eram os maiores e mais confortáveis, com camarotes equipados com beliches. No valor da passagem, estavam incluídas refeições.