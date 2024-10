Quando o jingle é bom, fica eternizado na memória dos consumidores. É o caso da propaganda do Café Haiti. Uma música simples, alegre e contagiante, como o aroma do cafezinho no ambiente. No rádio e na TV, o jingle foi reproduzido. Lauro Quadros, Ruy Carlos Ostermann, Paulo Sant'Ana e a turma do Sala de Redação o cantavam na Rádio Gaúcha.