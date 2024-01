A noite em que Ray Charles tocou e cantou de graça em um barzinho da Cidade Baixa, em Porto Alegre, é quase uma lenda urbana. Daquelas que transitam pela bruma que separa a realidade da imaginação das pessoas. Só que a história é totalmente verídica! Vamos contá-la, pela primeira vez em detalhes, graças ao depoimento do engenheiro Raul Carlos Py de Hires, que estava presente de corpo e alma quando o gênio do jazz e do blues se apresentou, de surpresa, para uma plateia de boêmios boquiabertos.