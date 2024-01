No final da década de 1980, o arquiteto Oscar Niemeyer, papa do modernismo brasileiro, fez um pedido especial ao então prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, que estava prestes a embarcar para Cuba. Como a agenda de Silveira previa uma audiência com Fidel Castro, Niemeyer solicitou-lhe que entregasse uma carta ao líder da revolução cubana, na qual informava ter indicado o amigo ao Prêmio Lenin da Paz. Após ler a mensagem, Fidel coçou a barba e, por alguns instantes, ficou em silêncio, antes de comentar: