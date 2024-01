Foi iniciada uma força-tarefa para recuperar o acervo do Museu Padre Luccino Vieiro, de Muçum, no Vale do Taquari. O sobrado ficou submerso durante as enchentes de setembro do ano passado. Na ocasião, o Rio Taquari ocupou áreas urbanas, arrastando prédios e deixando dezenas de mortos na região. O acervo museológico é constituído de fotografias, maquinaria, objetos de uso pessoal, vestuário e instrumentos musicais da colonização italiana, além de material indígena.