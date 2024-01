Por muito tempo, para levar alegria e diversão às plateias do mundo todo, a indústria do cinema dependeu de uma figura que se ocultava na cabine de projeção. Sem ela, não seria possível colher os frutos do talento das grandes estrelas de Hollywood, nem dos milhões de dólares investidos em cada produção. Em Porto Alegre, um dos mais antigos projecionistas ainda em atividade (agora como recepcionista da rede GNC, no Shopping Praia de Belas) é Aírton Teixeira Cavalheiro, de 59 anos, 34 dos quais vividos dentro das salinhas de projeção.