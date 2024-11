Digno é o cordeiro, genial é o seu autor, Sergio Faraco

Foi coincidência. O escritor Sergio Faraco poderia ter lançado Digno é o cordeiro em qualquer novembro dos últimos 40 anos, mas o fez neste 2024 em que dias depois tomamos conhecimento dos planos mirabolantes para o retorno de um tempo em que não devemos esquecer, exatamente para que não se repita. Estive na sessão de autógrafos do patrono da Feira do Livro no início do mês e agora, num voo entre Porto Alegre e São Paulo, devorei as 117 páginas como se estivesse no tempo em que a Varig oferecia um banquete a bordo da classe econômica, com vinho bom em copos de cristal.