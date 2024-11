Feira da agricultura familiar leva um pouco do campo para o coração da cidade

Ali, onde tudo era água seis meses atrás, brotou na última semana uma amostra da capacidade de recuperação de quem trabalha na terra. Agricultores familiares de diferentes regiões do Rio Grande do Sul levaram para o Largo Gênio Peres, no coração de Porto Alegre, um pouco do que produzem e que costumam apresentar nas grandes feiras, como Expodireto, Expointer e Expoagro Afubra. Só consegui visitar a Feira da Agricultura Familiar na manhã de sábado e, mais uma vez, senti no sotaque e no jeito daqueles homens e mulheres do campo um pouco dos meus pais, tios e antigos vizinhos.