Em reunião virtual do diretório municipal, o PT confirmou nesta quinta-feira (23) a pré-candidatura da deputada federal Maria do Rosário à prefeitura de Porto Alegre em 2024. A definição, que chegou a ser adiada duas vezes nas últimas semanas, foi viabilizada com a desistência da deputada estadual Sofia Cavedon, que divulgou carta em apoio à colega de partido.