Com a desistência da deputada estadual Sofia Cavedon, anunciada oficialmente nesta manhã, o PT de Porto Alegre anuncia nesta quinta-feira (23) a deputada federal Maria do Rosário como sua pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre. A definição antecipada incomoda lideres como o ex-governador Tarso Genro e o deputado estadual Miguel Rossetto, que preferem construir uma aliança com outros partidos e só depois disso anunciar a chapa.