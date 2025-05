Ex-assessor de Pimenta, Voltaire Santos foi para o Grupo Hospitalar Conceição

Braço direito do ministro Paulo Pimenta desde 2023, quando assumiu uma diretoria na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o jornalista Voltaire Santos está de volta ao Rio Grande do Sul, como assessor especial da presidência do Grupo Hospitalar Conceição. A tarefa de Voltaire será ajudar o presidente Gilberto Barrichello e a diretoria do GHC no relacionamento institucional, de comunicação e de relações públicas da rede de hospitais do grupo.