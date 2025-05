Justiça torna réu homem suspeito de matar ex-companheira grávida em Parobé

A Vara Judicial de Parobé aceitou, nesta quarta-feira (14), a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) para tornar réu Carlos Daniel de Oliveira, de 24 anos. Ele é suspeito de matar a ex-companheira , Caroline Machado Dorneles, de 25 anos.

A vítima estava grávida de três meses e foi morta com 19 facadas. Após supostamente ter cometido o crime, Carlos fugiu do local, mas se entregou à polícia no dia seguinte. O crime aconteceu em 18 de abril, no bairro Morada do Funil, em Parobé, no Vale do Paranhana.