Se a sucessão passa pelo ex-governador José Ivo Sartori (MDB), como diz o ex-vice-prefeito Elói Frizzo (PSB), o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) é personagem também central da eleição municipal deste ano em Caxias do Sul. Alceu guarda simetria com Sartori por ser a principal liderança de um partido importante no cenário eleitoral e por ser convocado pelos presidentes local e estadual do PDT, respectivamente Rafael Bueno e Romildo Bolzan Júnior, como nome prioritário para a chapa majoritária. Na última quinta-feira (11), o MDB, representado pelo próprio Sartori, pelo presidente local, Carlos Búrigo, e pelo vereador Felipe Gremelmaier, recebeu Alceu como representante do PDT para uma conversa sobre a sucessão eleitoral.