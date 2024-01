Passando por reformas, a Sala das Sessões Deputado Nadyr Rossetti — popularmente conhecida como o plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul — está fechada. Além do telão, que já foi substituído por um novo, haverá novidades em todo o mobiliário do espaço, incluindo mesas, cadeiras e tribuna, a partir deste ano.