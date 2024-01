O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), retornou de Brasília com expectativa positiva para a construção de quatro tanques de retenção de águas pluviais, os famosos piscinões, para evitar alagamentos. Há um contrato assinado com o BRDE, no valor de R$ 23,7 milhões, incluindo galerias de águas pluviais, que só depende do aval do Ministério das Cidades. O prefeito deixou a audiência na pasta, na quarta-feira (10), com a previsão de que a portaria formalizando o aval será publicada na próxima semana.