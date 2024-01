O PDT caxiense, com orientação da executiva estadual, está fazendo uma revisão de rota sobre a eleição majoritária municipal. Recentemente, o partido emitiu sinais para uma aliança com o PT, ficando com a vaga de vice. Nesta segunda-feira, o presidente local, Rafael Bueno, esteve com o presidente estadual, Romildo Bolzan Júnior, em Porto Alegre. De lá, saiu com a orientação de encaminhar as articulações “sem pressa” e de “esgotar as possibilidades” de ter candidato próprio.