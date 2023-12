No sábado (9), foi realizado o congresso estadual do MDB no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do RS em Porto Alegre. O evento marcou o fim do Mobiliza 15, em que lideranças do partido percorreram o Estado em busca de fortalecer a sigla e identificar potenciais candidatos para as eleições municipais de 2024. Um dos diagnósticos do presidente estadual e também prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, para que a legenda "mantenha o protagonismo" é apresentar "candidato próprio a prefeito na maioria dos municípios possíveis" e também "ter vereadores em cada canto do Estado".