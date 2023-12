Na noite de sexta-feira (8), o ex-procurador, ex-coordenador da Operação Lava-Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) concedeu palestra em Caxias do Sul, com o tema "As lutas de um deputado cassado pelo sistema". O encontro promovido pelo partido do qual Deltan é considerado embaixador nacional foi realizado no Restaurante Bona Petti, com um jantar seguido da palestra.