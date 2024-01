A proposta do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) ainda é muito ousada para seu tempo. Ele propôs que MDB, PDT e PT se juntem para a eleição deste ano, levando-se em conta que já estão colocados nomes à direita, do vereador Maurício Scalco (PL) e do prefeito Adiló Didomenico (PSDB), esse último à reeleição.