Um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, com base nos dados do SPC Brasil, indica um leve crescimento de 0,2% na quantidade de inadimplentes em Caxias do Sul no primeiro trimestre de 2024, o que sinaliza para um cenário de estabilidade. Em março, foram registradas 145.581 pessoas físicas negativadas acima dos 10 anos. O número corresponde a 35% da população caxiense considerada economicamente ativa.