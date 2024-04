Na fazenda de 600 hectares que administra junto com a mãe e a irmã no distrito de Tainhas, em São Francisco de Paula, Luiz Cassiano Soprana incrementou a criação de gado, que ficava em torno de 250 reses – animais de quatro patas que servem para a alimentação humana –, para cerca de 450 cabeças. Além disso, o tempo que levava para engordar um boi até vender para o frigorífico, que ficava em torno de quatro a cinco anos, caiu pela metade, aumentando exponencialmente a produtividade da propriedade herdada do pai. A razão para isso são parcerias cada vez mais comuns entre pecuaristas e agricultores, o que permitiu uma grande diversificação nas atividades e modificou o cenário pelo interior do município dos Campos de Cima da Serra.