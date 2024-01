São Francisco de Paula tem se fortalecido como uma opção na Região das Hortênsias para visitantes dos mais diversos estados e até mesmo de fora do país. Em 2022, o município, que tem aproximadamente 21 mil habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), recebeu mais de 1,2 milhão de turistas, número 80% superior ao que foi visto em 2019, quando 704 mil pessoas chegaram à cidade. Os dados são do Observatório do Turismo, do governo do Rio Grande do Sul.