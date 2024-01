Está previsto para março o início das obras dos resorts do Grêmio e do Inter em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. O aporte total nos empreendimentos é de R$ 1 bilhão, feito pela empresa Laghetto Sports Resorts, união da BR Resorts com a Laghetto Hotéis. A conclusão deve ocorrer no final de 2027, como a coluna havia informado quando noticiou o investimento em primeira mão em outubro passado. Na ocasião, também divulgou as primeiras imagens, que foram agora atualizadas agora e podem ser conferidas na galeria acima, assim como outras adicionais.