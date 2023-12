Quem viaja já percebeu: as passagens aéreas dispararam assustadoramente de preço. Segundo a pesquisa do IBGE para calcular a inflação oficial, o salto foi de 79,92% nos últimos 12 meses em Porto Alegre. O levantamento considera tíquetes à venda nos sites das principais companhias áreas para voos domésticos de ida e volta do aeroporto Salgado Filho para as principais capitais do país. Na média nacional, a alta foi de 48,11%, já bem elevada.