Na finaleira do ano, a prévia da inflação oficial surpreendeu as projeções do mercado, puxada pelas passagens aéreas. Calculado pelo IBGE, o IPCA-15 veio em 0,40% em dezembro, quase o dobro do previsto. Já se esperava um aumento pelas companhias de aviação, o que tradicionalmente ocorre na época de férias, mas ele veio bem maior. Em um mês, os tíquetes subiram 9,02%, mais do que o dobro da inflação de um ano. Em uma entrevista sobre medidas econômicas nesta quinta-feira (28), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a citar as passagens aéreas como preocupação do governo federal.