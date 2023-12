A economia gaúcha voltou a crescer em outubro, mas ainda está longe de recuperar-se do impacto provocado pela enchente de setembro. Calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) avançou 0,3% na largada do último trimestre do ano, enquanto a média nacional teve recuo pequeno.