A Super Quarta trouxe presentes de Natal. Nos Estados Unidos, o banco central (Federal Reserve) manteve a taxa de juro como o esperado e trouxe diversos e claros sinais de que se prepara para cortá-la com mais intensidade do que o previsto em 2024. No mercado financeiro, a brincadeira é uma figurinha do presidente do órgão, Jerome Powell, vestido de Papai Noel. O reflexo imediato aqui no Brasil foi a bolsa fechar com forte alta e dólar com queda de quase 1%, a R$ 4,92.