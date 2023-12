Em linha com o que o comunicado de novembro já havia antecipado, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, no encerramento da última reunião de 2023. Com isso, o juro básico da economia nacional volta ao patamar de 11,75% ao ano, a exemplo do que aconteceu há 21 meses, em março de 2022.