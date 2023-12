Após a confirmação da quarta redução de 0,5 ponto percentual consecutiva no juro básico da economia, a taxa Selic voltou ao patamar de 11,75%, o menor dos últimos 21 meses. Significa que desde agosto o balizador de todas as operações de crédito e investimento, acumula uma queda de dois pontos percentuais, que já surte efeito no barateamento de financiamentos e começa a alterar a lógica antes voltada exclusivamente para a renda fixa, agora, também para as opções de produtos variáveis disponíveis no mercado.