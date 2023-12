Influenciada pela alta no grupo de alimentação, a inflação oficial do país voltou a acelerar em novembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 0,28% no décimo primeiro mês do ano. Mesmo em alta, a pisada no acelerador foi moderada ante o mês imediatamente anterior, quando subiu 0,24%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na manhã desta terça-feira (12).