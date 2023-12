O preço da melancia disparou e tem instigado os leitores, acostumados a consumi-la no verão e, principalmente, nas festas de final de ano. A colunista de agro em GZH, Gisele Loeblein, já havia alertado para o aumento na Ceasa, onde o quilo chegou a R$ 3,20 na semana do Natal. A coluna pesquisou que, no mesmo período do ano passado, estava a R$ 1,50 no local, onde produtores e atacadistas vendem ao varejo. Ou seja, mais do que dobrou, com alta de 113%.