Não vai ter feira do pêssego neste ano em Porto Alegre. Os temporais danificaram a já reduzida produção da fruta. Presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Cleber Vieira conta que os poucos produtores que conseguiram colher algo estão vendendo em pontos do Centro, mas sem quantidade para ofertar no evento, que tradicionalmente é realizado em novembro.