Quebras de 75% a 90% na safra estão sendo reportadas por olivicultores da região da Campanha, especialmente de Bagé e de Caçapava do Sul, fortes produtores de azeitona no Rio Grande do Sul. Os relatos à Emater falam de produção severamente comprometida. As chuvas constantes e as tempestades com ventos fortes e granizo, registradas desde agosto, pegaram o período de floração e polinização dos pomares, causando dano e queda dos frutos.