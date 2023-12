Quais ações sustentáveis as indústrias da Região Sul consideram prioridade? Em destaque, citadas por cerca de 40% dos empresários do setor, estão: usar energias renováveis, otimizar consumo de energia e gerar menos resíduos sólidos. Porém, entre as que até são adotadas, mas com pouca dedicação, estão: reduzir poluição da água e do ar e mitigar emissão de gases de efeito estufa. O resultado apareceu na pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que entrevistou mil executivos de indústrias de pequeno, médio e grande porte no país. Quase um terço deles é de empresas com sede no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.