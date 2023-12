Indústria da borracha de Santa Cruz do Sul, a Mercur é a empresa que a coluna conheceu até hoje que foi mais radical nas mudanças que adotou para que o negócio se alinhasse ao seu propósito de futuro. Entre as ações, estão substituir exportações, deixar de ter cargos de chefia, parar de usar personagens infantis nos materiais escolares, deixar de fornecer à indústria do fumo e ter foco em produtos voltados à educação e à saúde criados junto com clientes para entender as necessidades. A companhia completará 100 anos em 2024. Confira trechos da entrevista do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com Jorge Hoelzel Neto, facilitador de direção e acionista da terceira geração da Mercur: