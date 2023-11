Um dos maiores polos metalmecânicos do Brasil e conhecida historicamente pela força empreendedora, Caxias do Sul busca agora resgatar o poder turístico, com novas alternativas que não se limitem a pontos como o Monumento Nacional ao Imigrante, a Igreja de São Pelegrino, a Casa de Pedra e o Jesus Terceiro Milênio, entre outras opções.