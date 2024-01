Polo turístico, de inovação e de ensino no Rio Grande do Sul, a Serra deve avançar ao longo de 2024 em novos investimentos, tecnologia e possibilidades de outros cursos de graduação. As iniciativas não estão restritas apenas a Caxias do Sul, mas ganham força em municípios vizinhos, como Farroupilha, Bento Gonçalves e até mesmo em cidades da Região das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra. Novidades que prometem impactar positivamente na economia da região.