A virada do ano já trouxe novos pequenos moradores à Caxias do Sul. O primeiro deles nasceu à 1h30min desta segunda-feira (1) pesando 3, 415 quilos e medindo 47,5 centímetros no Hospital Geral (HG). Olga Lorraine teve o nome escolhido pela mãe, que amamentava e se recuperava do parto normal acompanhada do marido, Veniet Jerome, 36 anos.