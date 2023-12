Com mudança no cenário político estadual e nacional, o ano de 2023 se iniciou com expectativas sobre como seriam as medidas e investimentos adotados pelos novos governos. Ao mesmo tempo, os setores da indústria, comércio e serviços de Caxias do Sul tinham as próprias projeções após o fim das restrições da pandemia da covid-19. Por conta disso, inclusive, o 2022 já tinha sido mais aquecido e o esperado para este ano era uma estabilização na economia caxiense.