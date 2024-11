Empresa caxiense que usa processo de compras compartilhadas garante 25% de economia aos clientes no primeiro ano

Resultado da parceria da Intral Iluminação e da Inova Sistemas Eletrônicos, a Sinergia Business acaba de completar um ano. Com objetivo de reduzir custos, a empresa adotou um processo estratégico de compras compartilhadas e já conseguiu obter, ao longo do primeiro ano, 25% de saving (redução de gastos com as compras a partir da negociação em massa das commodities).