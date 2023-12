Nove atrações turísticas da Serra uniram-se para garantir que o visitante prolongue seu passeio. Entre dezembro e fevereiro, quem for a uma delas ganhará um mapa que garantirá 10% de desconto no ingresso de todas as demais. São três destinos em Nova Petrópolis, três em Canela, dois em Gramado e um em São Francisco de Paula, sendo todos ficam na chamada Região das Hortênsias.