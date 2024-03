Foi de mãos dadas com o filho mais novo que a produtora Fabiana Venzon, 46 anos, recebeu a reportagem de GZH para uma conversa no parque da Expodireto sobre a presença das mulheres no cooperativismo. Antes, ela já tinha acudido a filha doente em casa e trouxe o menor, de oito anos, para acompanhar o seu dia na feira — porque muitas das funções das mulheres não ficam de lado mesmo elas assumindo os seus papéis de liderança.