Começou nesta terça-feira (23), em Bento Gonçalves, a 15ª Envase Brasil, feira internacional de máquinas, equipamentos e insumos voltada para o segmento de bebidas e alimentos. O Parque de Eventos do município (Fundaparque) foi tomado por expositores com soluções para otimizar a fabricação de produtos que vão de bebidas a cosméticos. São negócios como de máquinas ou robôs, reservatórios e até tampas e rolhas. De acordo com o Centro de Indústria e Comércio (CIC) do município, novo organizador do evento, a projeção é de que R$ 120 milhões sejam gerados em negócios. A feira segue até quinta-feira (25) e deve receber 10 mil pessoas.