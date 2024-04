Novamente, os olhares da indústria alimentícia e de bebidas se voltam à região da Serra. Isso porque, entre a terça (23) e a quinta-feira (25), o Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Fundaparque) recebe a 15ª Envase Brasil, feira internacional de máquinas, equipamentos, tecnologia e insumos, que tem como objetivo discutir o futuro desses setores. Essa será a primeira edição sob a gestão do Centro da Indústria, Comércios e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, que adquiriu a marca em junho do ano passado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o último dia de evento.