É difícil traçar uma data exata para o início da ocupação do bairro hoje conhecido como Exposição, em Caxias do Sul, que se tornou a região com o metro quadrado mais valorizado para o mercado imobiliário na cidade. Segundo uma pesquisa do arquiteto e urbanista Juarez Marchioro, um dos primeiros nomes da região foi Zona Rossi, o que mudou em meados dos anos 1950, possivelmente em alusão ao surgimento do Pavilhão da Exposição, espaço construído para a Festa da Uva de 1954 e onde o evento ocorreu até o ano de 1972. No entanto, segundo a prefeitura, a lei de nomeação do bairro é de 1978.