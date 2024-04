A religiosidade é o ponto de partida para um novo roteiro turístico que passará por nove municípios da Serra e um do Vale do Taquari. A Rota dos Capitéis — Caminhos da Imigração e da Fé deve ser lançada oficialmente em até 30 dias, e a operacionalização total está prevista para 2025, em mais uma celebração aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A idealização desse projeto, que é encabeçado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, começou em 2020.